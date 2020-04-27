Dil felci nedir

Küçük kasılmalar yaşayan kişiler, bu durumu dikkate almazsa zamanla konuşamaz ve yemek yiyemez hale gelebilir.
Felç ve inme vakaları arasında en sık rastlanan tür dil felcidir.
Aşırı strese bağlı sıkıntılı durumlarda inme olarak da adlandırılabilen “felç” küçük büyük her yaş grubunda meydana gelebilir.
Her hastalıkta olduğu gibi dil felcinde de erken teşhis çok önemlidir.
DİL FELCİ NEDEN OLUR
Beyne giden kan damarlarında tıkanıklık oluşması
Dil ve çevresi aşırı üzüntü ve stresten çabuk etkilenir.
Bazı hastalıkların yan etkisi olarak dilin ve kasların işlev kaybına uğraması
Merkezi sinir sistemi bozukluğu
Psikolojik rahatsızlıklar, travmalar yaşanan bir dönemden geçme
Aşırı üzüntü ve stres
BELİRTİLERİ NELERDİR
Yemek yemede, yiyecekleri çiğnemede ve çevirmede yaşanan zorluklar
Tat alma duygusunda kayıplar olması ve dil hareketlerinin yavaşlaması
İstemsiz kas kasılmaları/kas işlevlerindeki bozukluklar
Konuşmada zorlanma
Dilde arası sıra oluşan uyuşukluk
DİL FELCİNİN TEDAVİSİ
Dil felcinin yaşandığı durumlarda belirtiler erkenden fark edilmelidir. Ve acilen doktora başvurulmalıdır.
Birçok sebebi olduğu için durumun neden oluştuğunu bilmek gerekebilir. Ve onun önlemi de alınmalıdır.
Uygun tedavi yöntemi belirlenerek vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlanmalıdır.