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Dil sorunu aşklarının önüne geçemedi

Denizli'de yaşayan Ahmet Kara, internet üzerinden tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati ile dünyaevine girdi. Çift, birbiriyle tercüme programı sayesinde iletişim kuruyor.

DHA | 19.06.2019 - 11:17..
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Pamukkale'de bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara, sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati ile tanıştı.

Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden tercüme programı kullanarak, iletişim kurdu.

Ahmet Kara, Bahasa dili konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Mawati'ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla, Endonezya'ya gitti. 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı.

Dil sorunu aşklarının önüne geçemedi

"TÜRKÇE KURSUNA YAZILACAK"

Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi beraberine alıp, memleketi Denizli'ye getirdi. Çift, burada kıyılan nikah ve yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Yabancı dil bilmemenin aşka engel olmadığını ifade eden Ahmet Kara, "Sosyal medyadan yedi ay tercüme programı aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya'ya gitmeye karar verdim. Zor oldu ancak sevdiğim kadını Türkiye'ye getirdim. Evlendik. Eşim Türkçe ben de onun dilini bilmediğim için, cep telefonlarımızdaki tercüme programı aracılığıyla konuşabiliyoruz. Ben Türkçe, söylemek istediğimi söylüyorum. Uygulama da Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak. En yakın zamanda Türkçe öğrenecek" dedi.

Dil sorunu aşklarının önüne geçemedi

Dil sorunu aşklarının önüne geçemedi

Dil sorunu aşklarının önüne geçemedi



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