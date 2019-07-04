Dilan Çiçek Deniz Hollywood'a açılıyor

Son olarak oynadığı dizideki Sena karakteriyle adından bir hayli söz ettiren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Hollywood'taki ajanslarda şansını denemeye karar verdi.

VİCTORİA'S SECRET'TAN OLUMSUZ SONUÇ ALDI

Daha önce Victoria's Secret seçmelerine katılan ancak rakiplerini aşamayan Deniz, olumsuz sonuç almıştı.

"SİNBAD" FİLMİ İÇİN ÇAĞIRDILAR

İki yıldır katıldığı Cannes Film Festivali’nde ünlü yönetmen ve yapımcıların dikkatini çeken Dilan Çiçek Deniz, sonunda istediğini alacak gibi gözüküyor.

SEÇMELERE KATILDI

Sürpriz bir teklif üzerine apar topar İngiltere’ye uçan ünlü oyuncu, cast çalışmalarına Londra’da devam edilen “Sinbad” filminin seçmelerine katıldı.

İNGİLTERE VE AMERİKA'YA GİDECEK

Deniz, kadroya alındığı takdirde önümüzdeki yıl bu iddialı yapımda kamera karşısına geçecek. Dilan Çiçek Deniz, ağustos ayında da bazı önemli ajanslarla görüşmek üzere İngiltere ve Amerika’ya gitmeyi planlıyor.