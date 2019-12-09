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Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat küstü

Dilan Çiçek Deniz, eski aşkıyla birlikte olan arkadaşı Aybüke Pusat’ı takipten çıktı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 09:46..
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İki oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat, 2014’te katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması’nın kampında tanışıp yakın arkadaş oldu.

Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde dolaşmaya başladılar. Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018’de de ayrıldı.

Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat küstü

"SEVGİLİ DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Furkan Andıç geçen haziranda ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Aybüke Pusat ile oynamaya başladı. Senaryodaki aşk gerçek oldu. Ancak çift, Dilan Çiçek Deniz’in tepkisinden çekindikleri için bu konudaki sorulara “Sevgili değiliz, rol arkadaşıyız” diyerek kaçamak yanıtlar verdi. Ancak geçen hafta havalimanında tatile giderken görüntülenince olanlar oldu.

TAKİP BİTTİ

İlk hamle Dilan Çiçek Deniz’den geldi! Arkadaşı Aybüke Pusat’ı takipten çıktı. Aybüke Pusat da, Dilan Çiçek Deniz’i takibi bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat küstü

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