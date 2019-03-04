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Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Sokullu ayrıldı

Aşklarıyla sürekli gündeme gelen Dilan Çicek Deniz'in, Birkan Sokullu ile olan ilişkisi de bitti.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 07:08..
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Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, Berrak Tüzünataç'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

BABASIYLA TANIŞMIŞTI

Aradıkları aşkı bir türlü bulamayan ikili, bu sefer umutluydu. O kadar umutluydular ki Dilan Çiçek Deniz, birkaç haftalık olan sevgilisi Birkan Sokullu'nun ailesiyle bile tanışmıştı.

ARALARI BOZUK

Her şey çok güzel giderken taze çiftten, kötü haber geldi. Birkan Sokullu'nun, Deniz ile bir süredir arasının açık olduğunu iddia edildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİLE KUTLAMADI

Dilan Çiçek Deniz'in doğum gününü de sosyal medyadan kutlamayan Sokullu, bu iddiaları güçlendirdi.

Dilan Çiçek Deniz, Sokullu ailesi ile tanıştı

"GÜZEL BİR AN"

Dilan Çiçek Deniz'i, artık aileden gören Birkan Sokullu'nun babası Mahit Sokullu ise Deniz ile olan fotoğrafını, sosyal medyadan paylaşmıştı. Fotoğrafta oldukça mutlu görünen baba Sokullu, "Dilancığımla güzel bir an" notunu paylaşmayı ihmal etmemişti.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz-FOTO GALERİ

Dilan Çiçek Deniz, Sokullu ailesi ile tanıştı

Birkan Sokullu ile yaklaşık 1.5 ay önce başlayan ilişkisi mutlu bir şekilde ilerleyen Dilan Deniz, hatırlanacağı gibi 2018 yılına da aşklarıyla damga vurmuştu. İlk olarak Okan Can Yantır ile uzun süre devam eden ilişkisi biten Deniz, daha sonra hayatına Furkan Andıç'ı almıştı. Güzel oyuncunun bu ilişkisi ise 1 yıla yakın sürmüştü.

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