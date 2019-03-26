Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu aşkı 3 ay sürdü

3 aydır birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu’nun geçen günlerde ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan çiftin mutluluğu kısa sürdü.

ÜNLÜLERİN SEVGİLİ HAVUZU

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç’tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç’ın eski aşkı Birkan Sokullu ile ocak ayında görüşmeye başlamıştı.

Sokullu, 3 yıl aşk yaşadığı Berrak Tüzünataç’dan 5 ay önce ayrıldı. 2014 Türkiye ikinci güzeli, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile meslektaşı Furkan Andıç da bir yıl önce aşk yaşamaya başlamış ve 5 ay önce ayrılmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile buluşup baş başa yemek yemiş, bu yemeği öğrenen Ahmet Kural, kıskançlık krizine girerek ilişkiye noktayı koymuştu.

AŞKLARI 3 AY SÜRDÜ

Birkan Sokullu'nun Dilan Çiçek Deniz'in babasıyla tanıştığı, hatta bu beraberliğin evlilik yolunda ilerlediği konuşuluyordu. Ama beklenen olmadı. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun geçtiğimiz günlerde oturup uzun bir konuşma yaptığı, ortak karar ile de ilişkilerini noktaladığı ortaya çıktı.