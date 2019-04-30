Dilan Çiçek Deniz'den Larin dedikodusuna cevap

'Çukur' dizisindeki rolüyle ününe ün katan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir derginin Antalya'da düzenlediği etkinliğe katılarak hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

'ÇOK GÜÇLÜYÜM, KANADALIYIM' MESAJI

Beşiktaşlı futbolcu Larin'in sosyal medyadan Deniz'e "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım." şeklinde özel mesaj atması ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

Deniz kendisine gelen bu özel mesajı reddetmeyerek, "Yoktan yere böyle bir şey olması beni şaşırttı. Böyle bir şey yok, gerekli önlemleri alacağız." diye konuştu.