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Dilan Çiçek Deniz'den Larin dedikodusuna cevap

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Beşiktaşlı futbolcu Larin ile hakkında çıkan dedikodulara yanıt verdi.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 18:26..
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'Çukur' dizisindeki rolüyle ününe ün katan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir derginin Antalya'da düzenlediği etkinliğe katılarak hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.

Dilan Çiçek Deniz'den Larin dedikodusuna cevap

'ÇOK GÜÇLÜYÜM, KANADALIYIM' MESAJI

Beşiktaşlı futbolcu Larin'in sosyal medyadan Deniz'e "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım." şeklinde özel mesaj atması ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Dilan Çiçek Deniz'den Larin dedikodusuna cevap

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

Deniz kendisine gelen bu özel mesajı reddetmeyerek, "Yoktan yere böyle bir şey olması beni şaşırttı. Böyle bir şey yok, gerekli önlemleri alacağız." diye konuştu.

Dilan Çiçek Deniz'den Larin dedikodusuna cevap

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