taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7608
Euro
6.3412
Altın
1466.38
Borsa
104828.18
Gram Altın
271.496
Bitcoin
50042.37

Dilan Çicek Deniz'in göğüs dekolteli tarzı

Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliğiyle hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ÜÜ

Çukur dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz önceki akşam bir davette görüntülendi. Güzel oyuncu, stiliyle adeta davete damga vurdu. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek Deniz, yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

HESABINDAN DA PAYLAŞTI

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geceden fotoğraflar da yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüzbinlerce beğeni almayı başardı. Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.

Dilan Çicek Deniz'in göğüs dekolteli tarzı

Dilan Çicek Deniz'in göğüs dekolteli tarzı

Dilan Çicek Deniz'in göğüs dekolteli tarzı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

139
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

177
GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

23
Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

62
Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

8
Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

17
Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

Zimbabve’de 200 fil, kuraklık yüzünden öldü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir