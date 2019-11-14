Dilan Çicek Deniz'in göğüs dekolteli tarzı

Çukur dizisinin kadrosundan geçtiğimiz sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz önceki akşam bir davette görüntülendi. Güzel oyuncu, stiliyle adeta davete damga vurdu. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek Deniz, yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

HESABINDAN DA PAYLAŞTI

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geceden fotoğraflar da yayınlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa sürede yüzbinlerce beğeni almayı başardı. Deniz'in sevenleri, fotoğrafın altına binlerce güzel yorum da yapmayı ihmal etmedi.