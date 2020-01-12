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Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

Uzun süredir bir aşka yelken açmayan ünlü oyuncu, gönlünü Metin Akdülger'e kaptırdı.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 11:39..
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Dilan Çiçek Deniz aşkı, Metin Akdülger'de buldu.

Yaşadığı ilişkilerle adından fazlasıyla söz ettiren ve son olarak Birkan Sokullu ile ilişkisi geçen yıl nisan ayında biten ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu.

Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

AYNI REKLAM YÜZÜ OLDULAR

Daha önce bir markanın reklam yüzü olan ikili, bir dizide başrolü paylaşacakları iddiasıyla gündeme gelmişti.

Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

2 AYDIR GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR

Çiçek ve Akdülger'in aynı projede yer alıp almayacakları henüz belli olmazken, 2 aydır ilişkilerini gizli yürüttükleri öğrenildi.

Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı

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