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Dilan Çıtak Tatlıses: İdo ile görüşmüyoruz

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kardeşi İdo ile aralarının bozuk olduğunu söyledi.

Haber Merkezi |
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Dilan Çıtak Tatlıses: İdo ile görüşmüyoruz

Koronavirüs tedavisi sonrası evinde karantinada olan Dilan Çıtak Tatlıses, hastaneye hiç yatmadan evde ilaçlarını kullanarak düzeldiğini ve 10 gün sonra tekrar test yaptıracağını söyledi.

Ünlü şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Dilan Çıtak'ın açıklamasından ara başlıklar:

Hayatı boyunca hiç zararlı alışkanlıklar edinmediğini ve kendisine iyi baktığı için kısa sürede toparlandığını söyleyen şarkıcı, "Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmadığım için ciğerlerim ve böbreklerim sağlam. Bu yüzden beni fazla etkilemedi.

"KOKU VE TAT ALMIYORUM HALA"

Bu konuda kendime iyi bakmışım, koku ve tat almıyorum hala. Bir defa test yaptılar, şimdi karantinadayım. 10 gün sonra ikinci kez test olacağım. Sağlık Bakanlığı’nın yolladığı beş günlük ilacı kullandım. Nefes darlığım hiç olmadı, ateşim de olmadığı için hastaneye yatmadım" dedi.

Dilan Çıtak, bir soru üzerine babası İbrahim Tatlıses’ten önce de var olduğunu, babasının ismiyle bir yerlere gelmediğini savundu: "Bir yerlere birileri sayesinde gelmedim. Yaklaşık 15 yıldır şarkı söylüyorum. Babamdan önce de bu işi yapıyordum ve bu işten para kazanıyordum.

Dilan Çıtak olarak da hayatım sahnelerde geçti. Babamla 4 yıldır görüşüyoruz. En sevmediğim şey birilerinin adı sayesinde bir yerlere geliyor olarak anılmaktı. Kendimden eminim, sahneme sesime ve eğitimime güveniyorum. En büyük mirasım sesim.

İDO İLE ARALAR BOZULDU

Kardeşi İdo Tatlıses ile görüşmediklerini belirten şarkıcı, hastalığı sürecisinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını ifade etti. Dilan Çıtak'ın bu sözleri, "İdo Tatlıses ile aralarının açık olduğu" şeklinde yorumlandı.

"KENDİ PARAMI KAZANDIM"

İnsanların kendisine, "Sende para var, corona sende ne gezer?" diye takıldığını ancak sade bir yaşantısı olduğunu belirten 30 yaşındaki şarkıcı, "Lüks villamda yaşamıyorum. Normal bir binada oturuyorum. Kendi paramla otomobilimi aldım, kendim single yapıyorum. Annem yıllar önce babamla ayrı düştüklerinde babamın üstüne düşüp ‘Bana şu kadar para vereceksin’ gibi dertleri olmadı. Çok gurur duyuyorum annemle. Her zaman kendi parasını kazanan bir insan oldu. Benim zaten kimsenin parasına ihtiyacım yok" sözlerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses: İdo ile görüşmüyoruz

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