Dilara Karakuş: Annem kapalı olduğu için eleştirildik

Miss Fashion güzeli Dilara Karakuş, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Dilara Karakuş, annesiyle ilgili gelen eleştirilerden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

İşte Karakuş'un açıklamalarından ara başlıklar...

"GÜZELLİK YARIŞMLARINDA ESTETİK OLMAMALI"

"19 yaşındayım. Daha çok yolun başındayım. Estetiğe karşı değilim, saygı duyuyorum ama bence güzellik yarışmalarında estetik olmamalı. İlk 10’a girerim diyordum ama birincilik aklımdan bile geçmedi. Şevval Şahin'in ‘estetiksiz olsam da birinci olurdum’ cümlesine katılmıyorum. Ekrana taşınmayan o kadar doğal güzel kızlar var ki, bizim kat kat üstümüzde güzellikler var. O yüzden estetikli yarışmacıları ve birincilikleri hak olarak görmüyorum.

Miss Fashion güzeli Dilara Karakuş-FOTO GALERİ







Gece gündüz annem babam yanımdaydı. Benim öyle çok arkadaşım da yoktur. Hiçbir zaman çok fazla arkadaşım olmadı zaten. Olumsuz anlamda hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Kolumdaki dövmede ‘Sadece babam ve annem’ yazıyor.

Ebru Gündeş’i çok seviyorum. Oyuncu olarak da Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Özçivit. Kadın oyunculardan da Beren Saat, Serenay Sarıkaya.

"ANNEM BAŞINI KAPATTI ZİHNİNİ DEĞİL"

Annem 38 yaşında. Bana ‘Hayatın ne kadar değişirse değişsin, geldiğin yeri sakın unutma en önemlisi vicdanlı ol’ diyor. Annem kapalı diye sosyal medyada çok tepki aldık. Herkesin kendi hayatı var. 'Çok kötüsün nasıl seçildin' şeklinde bir eleştiri almadım ama annem konusunda eleştirdiler. Bunu hiç bir şekilde tolere etmeyeceğim. O benim annem. Bana baktı, büyüttü. Her zaman yanımdaydı annem baba. 'Annem çalışıyor bu yüzden gelemedi' dediğim hiçbir şey olmadı. 'Annen kapalı, nasıl izin verdi?' dediler. Benim annem kafasını kapattı, zihnini kapatmadı ki. Benim annem o yazanlardan çok daha eğitimli. Almanya doğumlu. Yabancı dili var. Ben duygusal olduğum için ağladım, umrumda olduğu için değil.