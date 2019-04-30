Dilber Ay'ın kardeşi Aynur Baguş: Gariban annesiydi

Ünlü şarkıcı Dilber Ay, Ankara'da, akraba ziyareti sırasında rahatsızlandı. Ay, dün saat 22.00 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dilber Ay, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

MAHALLEDE YAS VAR

Dilber Ay'ın ölüm haberini alan Düzce'nin Ağa Mahallesi'ndeki yakınları ve komşuları, büyük üzüntü yaşadı.

"KİMSEYİ İNCİTMEZDİ"

Kardeşi Aynur Baguş ise "Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırsever birisiydi. Kimseyi incitmezdi'.' diye konuştu. Torunları Berivan ve Çiğdem Dursun ise büyükanneleri Dilber Ay'ın, yerde yürüyen bir karıncayı dahi incitmediğini, onu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini söyledi.

"HERKESE YARDIMCI OLURDU"

Dilber Ay’ın komşularından Ferdi Keman da "Kendisi çok iyi bir kadındı. Herkese yardımcı olurdu. Gariban anasıydı. Kızlarına, torunlarına, damatlarına, mahalle halkına yardımcı olurdu." dedi.

Dilber Ay’ın cenazesinin, ikindi namazını ardından Ağa Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.