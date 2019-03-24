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Dilek feneri uçurmak isterken uçurumdan düştü

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte dilek feneri uçurmak isteyen Begüm Ataç, kayalıklardan düşerek yaralandı.

DHA | 24.03.2019 - 10:06..
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Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Atatürk Kültür Parkı içerisinde saat 00.30 sıralarında yaşanan olay çevredekileri korkuttu.

DİLEK DİLERKEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Park içerisinde bir restoranda vakit geçiren Ataç, arkadaşlarıyla dilek feneri uçurmak için dışarı çıktı. Feneri uçurmak istediği sırada, dengesini kaybeden Ataç, kayalık alandaki yaklaşık 8 metrelik uçurumdan düştü. Olayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir kişi ise kayalık alandan aşağıya doğru indi. Ataç, düştüğü yerden arkadaşlarına seslenerek durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dilek feneri uçurmak isterken uçurumdan düştü

İTFAİYE KURTARDI, DURUMU İYİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip istasyonu kurdu ve Ataç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, Ataç'ın düştüğü yerden yaralı kadının yanına indi. Halat yardımıyla yukarı çıkarılan Ataç, bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Dilek feneri uçurmak isterken uçurumdan düştü

Dilek feneri uçurmak isterken uçurumdan düştü

Dilek feneri uçurmak isterken uçurumdan düştü

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