İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevrelerinde dilencilik yaptığı ve bu sebeple daha önce hakkında 2 kez işlem yapıldığı öğrenilen Ayşe Y. isimli kadın, Taksim metro istasyonunun alt geçit girişinde üzerindeki kıyafetleri değiştirirken, bir kere daha görüntülendi.

KAMERAYI GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Metro istasyonunun girişinde bulunan yürüyen merdivenin başında, inandırıcı olmak için üzerindeki kıyafetleri eskisiyle değiştirdiği görülen kadın, kendisini kayda alan kamerayı fark etti. Bunun üzerine ne yapacağını şaşıran kadın, merdivenlerden telaşla inerek izini kaybettirmeye çalıştı.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

Dilenci kadın kamerayı görünce kaçtı ViDEO

BİR TÜRLÜ USLANMIYOR

Ayşe Y. isimli kadın 27 Şubat tarihinde Taksim Meydanı'nda bulunan anıtın önünde çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden kıyafetlerini değiştirdikten sonra dilenmeye başlamış, durumu fark eden ekiplerce kendisine idari para cezası kesilmişti. Aynı kadın 11 Ekim’de tekrar sahneye çıkmış, İstiklal Caddesi'nde dilenirken ekiplerce gözaltına alındıktan sonra kendisine kabahatler kanunu uyarınca para cezası kesilmişti.

Taksim’de dilenci kadın yeni kıyafetlerini çıkardı eskilerini giydi