Dilenci kadın zabıtayı görünce numara yaptı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu çocukların, turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, harekete geçti.

6 KADINI ZABITA YAKALADI

Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı iddia edilen kadınları da gördü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu belirlenen 6 kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim’de zabıtadan dilenci operasyonu ViDEO

"NORMALDE DİK YÜRÜYOR"

Kadınlardan biri, ekipleri kandırmak için gözaltı sırasında şekilden şekle girdi. Bunu fark eden zabıta bir kadın, dilencinin numara yaptığı belirterek, "Normalde dik yürüyor. Bizi görünce böyle yapıyor." dedi. Dilenci kadın ise "Ne dik yürümesi anneciğim." diyerek, zabıtayı yalanlamaya çalıştı. O anlarda, kamera kayıttaydı.

153 TL CEZA İLE KURTULDULAR

Kadınlara, kabahatler kanuna göre 153 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.