Dilenci kadınların yeni taktiği 'kırık yumurta'

Merkezefendi ilçesinde, yanlarında biri bebek iki çocuk bulunan iki kadın, Yunus Timi polislerinin dikkatini çekti. Motosikletli ekipler, kadınları bir süre uzaktan takibe aldı.

MARKETTEN ALDIKLARI YUMURTALARI KIRIP DİLENDİLER

Bir süre dilendikten sonra topladıkları paralarla iki kadının markete girdiği gören polis, kadınların marketten yumurta kolisiyle çıktığını fark etti. Daha sonra kolideki yumurtaları kırıp, önlerine koyarak ağlayıp tekrar dilenmeye başlayan iki çocuklu kadınları görenler, acıyıp, para verdi.

POLİS, DİLENCİLERİN OYUNUNU FARK ETTİ

Dilenci kadınların kırık yumurta oyununu fark eden polisler, kimlik kontrolü yaptı. Konya’dan Denizli’ye geldikleri öğrenilen iki kadın ve çocukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından götürüldü.