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Dilenci, zabıtaları polise şikayet etti

Adana'da gasbedildiğini söyleyerek polise giden 82 yaşındaki Aziz i.'nin dilencilik yaptığı gerekçesiyle parasına, zabıtaların el koyduğu ortaya çıktı.

İHA | 10.06.2019 - 09:38..
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Seyhan ilçesinde yaşayan Aziz İ., 155 polis imdat hattını arayarak bankadan çektiği 3 bin 170 lirasının gasbedildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gasp ekipleri gönderildi.

ZORLA ALINDIĞINI İDDİA ETTİ

Olay yerine gelen ekibi bankaya götüren İ., parayı çektikten sonra yanına gelen 3-4 şahsın zorla parasını aldığını söyledi. Polis, yaşlı adamın ellerinde de morarma olduğunu görünce gasbedilmiş olabileceğini düşündü.

Dilenci, zabıtaları polise şikayet etti

ZABITANIN TUTANAK TUTTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak polis yaptığı çalışmada, yaşlı adamın parasını zabıta ekiplerinin aldığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin, yaşlı adamın dilencilik yaptığı gerekçesiyle bundan elde ettiği paralara el koyduğu ve tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

Dilenci, zabıtaları polise şikayet etti

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