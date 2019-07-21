Dilencilerin kavgasını zabıta ayırdı

Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı.
KENDİ BÖLGESİNDE BAŞKA DİLENCİ İSTEMEDİ
Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi.
Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi.
ÇOCUKLARI DA KARIŞTI
Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.