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Dilencilerin kavgasını zabıta ayırdı

Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.

İHA | 21.07.2019 - 10:33..
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Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı.

KENDİ BÖLGESİNDE BAŞKA DİLENCİ İSTEMEDİ

Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi.

Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi.

ÇOCUKLARI DA KARIŞTI

Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dilencilerin kavgasını zabıta ayırdı

Dilencilerin kavgasını zabıta ayırdı

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