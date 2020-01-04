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Dilencinin mal varlığını zabıta açıkladı

Gaziantep'te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire çıktı.

İHA | 04.01.2020 - 14:49..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin üzerine servet çıktı.

Kadını yakalayan zabıta ekipleri; kadının üzerine 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire olduğunu söyledi.

Dilencinin mal varlığını zabıta açıkladı

"ALLAH'TAN KORK"

Daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.'yı gören ekipler, "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil,1 daire var. Neden dileniyorsun?" dedi.

Dilencinin mal varlığını zabıta açıkladı

ÇEVRE İL VE İLÇELERİ KUŞATTI

Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nın Nurdağı'nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.

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