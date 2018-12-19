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Dilencinin üzerinden 2 bin lira para çıktı

Adana’da kent genelinde dilencilere yönelik yapılan çalışmada, merkez otogarında izlemeye alınan bir dilencinin üzerinden çıkan paralar şaşırttı.

İHA | 19.12.2018 - 09:50..
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Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize dilenci ekipleri, merkez otogarında dilenci operasyonu düzenledi.

Dilencinin üzerinden 2 bin lira para çıktı

2 BİN 141 LİRA ÇIKTI

Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Diyarbakır’da çalıştığını söyleyen dilenci, “Ben bu kağıt paraları Diyarbakır’da kazandım. Diğer bozuk paraları alın onları dilenerek kazandım, bir daha dilencilik yapmayacağım.” dedi.

Bu savunmasıyla zabıtayı kandıramayan dilencinin, bütün paralarına el konularak hakkında idari ceza uygulandı.


Dilencinin üzerinden 2 bin lira para çıktı

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