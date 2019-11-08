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Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Sivas Belediyesi Zabıta ekiplerinin rutin kontrollerinde, bir dilencinin üzerinden 2 bin tl ve 3 bin dolar çıktı.

İHA | 08.11.2019 - 16:41..
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Zabıta ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdiği kontroller sorasında, şehrin en işlek caddelerinden birinde bir dilenci yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 73 yaşındaki Çorum nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.

2 BİN TL 3 BİN DOLAR

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 bin dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı.

Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

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