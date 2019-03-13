taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45885
Euro
6.16095
Altın
1304.195
Borsa
102090.25
Gram Altın
228.905

Dilenciye para vermeyince bıçaklı saldırıya uğradı

Adana'da dilencilik yapan Mahmut A.(19), para vermeyen Şehmus Altekin'i (66) sol kolundan yaraladı.

DHA | 13.03.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Şehmus Altekin'in yanına gelen dilenci Mahmut A., para alamadı.

'PARAM YOK' DEYİNCE BIÇAKLANDI

Parası olmadığını söyleyen Altekin'i tartaklamaya başlayan Mahmut A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı bıçakla sol kolundan yaraladı.

Altekin'in yardımına, çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri, saldırganı yakaladı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altekin, tedaviye alındı. Şüpheli Mahmut A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilenciye para vermeyince bıçaklı saldırıya uğradı

Dilenciye para vermeyince bıçaklı saldırıya uğradı

Dilenciye para vermeyince bıçaklı saldırıya uğradı

Dilenciye para vermeyince bıçaklı saldırıya uğradı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

35
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

55
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

16
Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

93
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

63
İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

88
ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir