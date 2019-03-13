Dilenciye para vermeyince bıçaklı saldırıya uğradı

Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Şehmus Altekin'in yanına gelen dilenci Mahmut A., para alamadı.

'PARAM YOK' DEYİNCE BIÇAKLANDI

Parası olmadığını söyleyen Altekin'i tartaklamaya başlayan Mahmut A., iddiaya göre üzerinde taşıdığı bıçakla sol kolundan yaraladı.

Altekin'in yardımına, çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri, saldırganı yakaladı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altekin, tedaviye alındı. Şüpheli Mahmut A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













