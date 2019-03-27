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Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar

Samsun’da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalanan dilenciler, topladıkları paraları ekmek arasına sakladı.

İHA | 27.03.2019 - 08:55..
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi.

EKMEK ARASINA SAKLADILAR

Sivil ekiplerce yapılan operasyonda 3’ü yabancı uyruklu, 6’sı çocuk toplam 15 dilenci suçüstü yakalandı. Üst aramasında fazla paraya rastlanılmayan dilenciler, topladıkları paraları çorabın içerisine doldurarak, ekmek arasına koydular. Zabıtanın dikkati sonrasında bütün ekmek arasına saklanan 45 TL bozuk, 15 TL de kağıt para ortaya çıkartıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN SERVİS PARASINI ÖDEMEK İÇİN DİLENİYORUZ"

Neden dilendiklerine dair soruya cevap veren 18 yaşındaki bekar 2 dilenci genç kız, "Aç olduğumuz için dileniyoruz. Çocuklarımız okula servisle gidiyor. Onların servis paralarını ödemek için dileniyoruz” şeklinde bahaneler öne sürdü.

ZABITALAR BU KADARINA DA PES DEDİ

Paraları çorapla birlikte ekmeğin arasına saklandığını fark eden zabıta ekipleri ise olay karşısında “Yok artık. Ekmek arası para” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar

Yapılan operasyonun ardından dilencilerin üzerinden 121 TL para çıktı. Dilencilere idari işlem uygulandı.

Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar

Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar

Dilendikleri parayı ekmek arasına sakladılar

 

 

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