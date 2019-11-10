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Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Türkiye, ölümünün 81. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarken Abdurrahman Dilipak'tan tepki çeken bir teklif geldi.

Haber Merkezi | 10.11.2019 - 09:01..
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Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde "Sevgi ve saygı, zorla mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dilipak, yazısında Atatürk'ü Koruma Kanunu olarak bilinen Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un kaldırılması gerektiğini söyledi.

Abdurrahman Dilipak, "Şimdi bir de “Yeşil Kemalistler”imiz çıktı. Kemalizme en büyük zararı anti Kemalistler değil bu “Yeşil Kemalistler” veriyor aslında. İşi daha da sulandırıyorlar. Ama tabii bu oportünizmin kimseye bir faydası yok! Müslümanlara da zarar veriyorlar. Keşke herkes kendisi olsa. Hakaret olmadan eleştiri için önce herkesin eteğindeki taşı dökmesi gerek. Artık internet var. Latife hanımın mektuplarını yasaklayarak neyi saklayabilirsiniz ki!

KORUMA KANUNU KALKSIN

Koruma kanunu kalksın ve anayasadaki, giriş ve bazı maddelerle ilgili “değiştirilemez” şartı kaldırılsın, önce şartlar eşitlensin ve hukuki bir zemin oluşturulsun. O zaman bu işten herkes kazançlı çıkar." ifadelerini kullandı.

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