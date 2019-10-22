Dilipak yanıldı: Esad İdlib'de görüldü

Türkiye, Suriye'nin geleceğine dair yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen Amerikan heyetiyle Beştepe'de yapılan görüşmede; Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması ve bu bölgenin hakimiyetinin Türkiye'ye bırakılmasına karar verildi.

Amerika ile yapılan anlaşmanın ardından gözler, Rusya'ya çevrildi.

SOÇİ ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İki liderin ana gündem maddesi, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ve sonrasında yaşanacak süreç.

ESAD İDLİB'DE

Görüşme devam ederken Esad'ın, İdlib yakınlarında çekilen fotoğrafları servis edildi. Uzun zaman sonra ortaya çıkan Esad, askerleriyle objektiflere poz verdi.

DİLİPAK YANILDI

Esad'ın bölgede çekilen fotoğrafları, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın sözlerini akıllara getirdi.

Dilipak, Soçi'deki görüşmede Esad'ın da yer alacağını söylemişti.

Abdurrahman Dilipak, "'Pause' için öngörülen bu 120 saatin sonunda; yani yarın, 22 Ekim’de, Erdoğan ile Putin Soçi’de masaya oturacak. Soçi’de bir sürpriz yaşanabilir ve Esad masada olabilir. Rusların beklentisi bu yönde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Biz 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz' diyor." ifadelerini kullanmıştı.