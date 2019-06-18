Dımbıllan Dayı yeteneklerini gökyüzünde de sergiledi

2 oğlunu, çaldığı darbuka ile gittiği düğünlerde kazandığı parayla büyüten 62 yaşındaki Veli Çeliköz, tek eli ve ağzıyla adeta tek başına bir orkestra. Çeliköz, hem çalıyor, hem ağzıyla müzikal sesler çıkarıyor hem de şarkı, türkü ve uzun havalar söylüyor.

'Dımbıllan dayı' yamaç paraşütü yaptı VİDEO

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

İlk önceleri Isparta ve Senirkent ilçesinde tanınan Çeliköz, sosyal medya sayesinde yaklaşık 15 bin takipçisiyle artık daha fazla kitlelerce tanınıyor. Çeliköz, elindeki engeline rağmen sahip olduğu hayat neşesi, mücadelesi ve yetenekleriyle de görenleri hayran bırakıyor.

Isparta Senirkent’ten bir reklam filmi projesi için Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Çeliköz, Fethiye semalarında yamaç paraşütü yaptı.

Çeliköz, yamaç paraşütünde ağzıyla yaptığı müzikal enstrüman ve ses yeteneğini ortaya koyarak, havada unutulmaz bir konser verdi. Çeliköz konserinde, Mihriban ve Ormancı türkülerini yorumlayarak, müzikal bir ziyafeti yaşattı.





"YETENEĞİM SAYESİNDE BURALARA ULAŞTIM"

Yamaç paraşütü serüvenine sevdiklerine selam göndererek başlayan Çeliköz, “Antalya’daki bacanağım ve baldızlarıma saygı ve selamlarımı sunarım. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim. Cenabı Allah nasip etti, bana ölmeden buraları da gösterdi. Yeteneğim sayesine buralara ulaştım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



