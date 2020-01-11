taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Din alimi Peygamberi anlatırken hayatını kaybetti

Filistinli din alimi katıldığı bir nikah töreninde dini konulardan bahsederken rahatsızlanıp yaşamını yitirdi.

DHA | 11.01.2020 - 16:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kuveyt'te yaşayan Filistinli din alimi 'Ebu Hatab' lakaplı Mahmut Abdülbaki, bir gencin dini nikah törenine katıldı.

SON NEFESİNDE KELİME-İ ŞAHADET GETİRDİ

Törene katılanlara dini konularda konuşma yapan Hatab, o esnada bir anda rahatsızlandı. Katılımcılar tarafından müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybetti.

Hatab son nefesini ''La ilahe illallah'' diyerek verdi.

Aslen Filistin'in Tulkarim kasabası Bala köyünden olan Abdülbaki'nin son anları törende bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Din alimi Peygamberi anlatırken hayatını kaybetti VİDEO

İlginizi Çekebilir
Antalya'da esnaftan örnek davranış
Antalya'da bazı iş yeri sahipleri, kendisini tehdit altında hisseden kadınlar için "İş yerine sığının gerisini biz hallederiz" çağrısı içeren pankartlar astı.
Tekirdağ'da, otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 sikkeye el konuldu.
Antalya'da deniz sezonu hiç kapanmadı
Dağları karla kaplanan Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 16 olunca, tatilciler denize girmenin keyfini yaşadı.
Diyarbakır'da minibüsün çarptığı yaya havada takla attı
Seyir halinde bulunan bir minibüs, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla biri çocuk 2 kişiye çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'ye su taşıyan boru patladı

KKTC'ye su taşıyan boru patladı

161
İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

531
Yerli otomobilin tasarım süreci

Yerli otomobilin tasarım süreci

235
Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

184
Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

398
İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

295
Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir