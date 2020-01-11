Din alimi Peygamberi anlatırken hayatını kaybetti

Kuveyt'te yaşayan Filistinli din alimi 'Ebu Hatab' lakaplı Mahmut Abdülbaki, bir gencin dini nikah törenine katıldı.

SON NEFESİNDE KELİME-İ ŞAHADET GETİRDİ

Törene katılanlara dini konularda konuşma yapan Hatab, o esnada bir anda rahatsızlandı. Katılımcılar tarafından müdahale edilmesine rağmen hayatını kaybetti.

Hatab son nefesini ''La ilahe illallah'' diyerek verdi.

Aslen Filistin'in Tulkarim kasabası Bala köyünden olan Abdülbaki'nin son anları törende bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı.

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