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Din dersine giren Hristiyan öğretmene soruşturma

Din dersi öğretmenliği yapan ancak Hristiyan olduğu iddia edilen öğretmen Esma B.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA | 06.11.2019 - 11:36..
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Aydın’da ilk olarak özel okullarda Din Dersi öğretmenliği yapan Atatürk İlahiyat Fakültesi mezunu Esma B.K. daha sonra devlet memuru olarak Din Dersleri'ne devlet okullarında devam etti.

SOSYAL MEDYADA MİSYONERLİK ÇALIŞMASI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevden alınan ancak daha sonra yeniden görevi iade edilen Esma B.K.’nin sosyal medya hesaplarından misyonerlik çalışmaları yürütmesine rağmen Kuşadası’nda bulunan Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde, öğrencilere İslam dinini öğretmesi için derse girdiği iddia edildi.

Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı -2

"MÜSLÜMANLIKLA ALAKASI OLMAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından yapılan açıklama ile “Yüzde doksanı Müslüman olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez bir şey” diye açıklama yaparken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı -1

İDDİALARDAN HABERİM YOK DEDİ

Hakkındaki iddialardan haberdar olmadığını belirten din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Esma B.K. okulda derslerine devam ettiğini belirtti. Yıllarca Aydın’da görev yapıp Aydın’da ikamet eden öğretmen Esma B.K. doktor olan ilk kocasının vefatından sonra şu andaki doktor kocasının İzmir’de görev yapmasından dolayı da Kuşadası’ndaki derslerine İzmir’den gelip gittiğini söyledi.

Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı -3

Din dersine giren ‘Hristiyan öğretmen’ iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı -4

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