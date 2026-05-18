Dinar Belediye Başkanı Topçu: AK Parti'ye katılmaktan büyük onur duyuyorum

Siyasette transfer dönemi...

Geçtiğimiz hafta CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİ'YE KATILDILAR

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya, AK Parti rozeti takıldı.

VEYSEL TOPÇU GELECEK DÖNEMİN İŞARETİNİ VERDİ

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer alan bu törenin ardından Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AK Parti'ye katılmaktan büyük onur ve sorumluluk duyduğunu kaydeden Topçu, Dinar'a hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

"DİNAR’IMIZA HİZMET ETMEYE GAYRET ETTİK"

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli Hemşehrilerimiz; Dinar’ımıza ve Afyonkarahisar’ımıza daha güçlü hizmet edebilme anlayışıyla önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti saflarına katılmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum.

Siyaseti hiçbir zaman ayrıştırmanın değil; hizmet üretmenin, gönüller kazanmanın ve memlekete değer katmanın yolu olarak gördük. Bugüne kadar farklı görüşlerden hemşehrilerimizin desteğiyle Dinar’ımıza hizmet etmeye gayret ettik, bundan sonra da aynı anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz.

"RABBİM BİZİ MAHCUP ETMESİN"

Bu süreç; kırgınlıkların değil birlikteliğin, kutuplaşmanın değil ortak aklın süreci olmalıdır. Çünkü bizim en büyük sevdamız Dinar’dır, Afyonkarahisar’dır, bu topraklarda yaşayan insanlarımızın huzuru ve geleceğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun, şehirlerimize yatırım, istikrar ve güçlü bir gelecek adına önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Bizler de yerelde bu vizyona katkı sunmak, vatandaşlarımızın taleplerini daha güçlü şekilde hayata geçirmek için gayret edeceğiz.

Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, bizlere destek veren tüm dostlarımıza, farklı siyasi görüşlerden kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan; ortak paydamız olan memleket sevgisi etrafında çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Dinar’ımıza, Afyonkarahisar’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."