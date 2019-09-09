Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden 81 yaşındaki Dinçer Sümer, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Usta oyuncunun cenazesi için ailesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün hazırlıklara başladığını belirtti.

DİNÇER SÜMER KİMDİR

19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı.

Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı. Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibidir.