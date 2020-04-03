Dingo'nun ahırı nedir

Halk arasında artık kalıplaşmış pek çok deyim vardır. Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz hemen herkesin sıkça kullandığı Dingo'nun ahırı deyimidir.

Çoğu deyim de olduğu gibi kullandığımız deyimlerim anlamlarını pek merak etmeyiz. Sadece o an gelişen olayla ilgili kullanır, gerisinin peşine düşmeyiz.

"BURASI DİNGO'NUN AHIRI MI"

Bir yere bodoslama girmek ya da görgü kurallarına uymadan davrandığımızda hemen "Burası Dingo'nun ahırı mı?" tepkisiyle karşılaşırız. Bu söz aslında toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini de bize hatırlatır.

KİMDİR BU DİNGO

Atlı tramvaylar zamanında 2 atla çekilirken, dik Şişhane yokuşunu çıkabilmek için Azapkapı'dan takviye at alarak yokuşu çıkabilirlermiş.

Tramvay bu haliyle Taksim'e kadar gelir, burada çıkartılan atlar, bugün Taksim alanının batı kısmındaki Sular İdaresi maksemi ile Fransız konsolosluğu arasında bir ahırda bir süre dinlendirildikten sonra tramvaya bağlanmada,n boş olarak Azapkapı ya götürülürlermiş.

GİRENİ ÇIKANI BELLİ OLMAYAN YER

Taksim'deki bu ahırı Dingo adlı bir Rum vatandaş işletirmiş. Gün boyu bir sürü atın girip çıkmasından dolayı dilimizdeki "Burası Dingo' nun ahırı mı giren çıkan belli değil" sözü buradan geliyor.