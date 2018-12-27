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Dini duyguları kullanan dolandırıcı serbest kaldı

Nevşehir'de, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan M.D., polis tarafından yakalandı.

DHA | 27.12.2018 - 15:22..
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Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı.

SERBEST KALDI

Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı.

Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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