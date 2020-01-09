Dini nikahlı eşini sırtından bıçakladı, pişman olup hastaneye götürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde dini nikahlı Zarrına M. (26) ve 31 yaşındaki Emrah B.(31), evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

15 SANTİMLİK KESİK OLUŞTU

Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bu sırada genç kadın, Emrah B.'yi sırtından bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan adam, Zarrına M. ile birlikte Esenyurt'ta özel bir hastaneye gitti. Yaralı adamın sırtında yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda kesik oluştuğu öğrenildi.

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BIÇAKLADIĞINI KABUL ETMEDİ

Emrah B., özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede evin içinde kanlı bir bıçak buldu. Yaralanan adamın hastanede tedavisi sürerken, Zarrına M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşini kendisinin bıçaklamadığını söylediği öğrenildi.