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Dini nikahlı hamile eşini tüfekle vurdu

Malatya’da bir kişi, ayrıldığı dini nikahlı eşini ve kardeşini pompalı tüfekle yaraladı.

İHA | 24.06.2019 - 09:26..
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İnönü mahallesinde yaşayan M.D. isimli şüpheli; iddiaya göre, 2 ay önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Z.A. ile kız kardeşi M.A.’nın önünü kesti. Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı.

KIZ KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan 2 kız kardeş ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.

Yaralılardan Z.A.’nın polise verdiği bilgide 2 aylık hamile olduğunu söylediği öğrenilirken, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.Dini nikahlı hamile eşini tüfekle vurdu

BOŞ TÜFEK KARTUŞU BULUNDU

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Dini nikahlı hamile eşini tüfekle vurdu

Dini nikahlı hamile eşini tüfekle vurdu

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