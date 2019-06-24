Dini nikahlı hamile eşini tüfekle vurdu

İnönü mahallesinde yaşayan M.D. isimli şüpheli; iddiaya göre, 2 ay önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Z.A. ile kız kardeşi M.A.’nın önünü kesti. Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı.
KIZ KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralanan 2 kız kardeş ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.
Yaralılardan Z.A.’nın polise verdiği bilgide 2 aylık hamile olduğunu söylediği öğrenilirken, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
BOŞ TÜFEK KARTUŞU BULUNDU
Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.