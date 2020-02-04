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Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dinlenir gibi yaparak bisiklet çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA | 04.02.2020 - 12:18..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, apartman önünde kilitlenmiş haldeki bisikleti gören bir 40-45 yaşlarındaki kişi dinlenmek ister gibi bisikletin yanına geldi.

DİNLENME NUMARASI YAPIP BİSİKLETİ ÇALDI

Bir süre bisikletin kenarına oturarak etrafı kontrol eden kimliği belirlenemeyen şahıs, yanında getirdiği çekiç benzeri aletle kilidi kırdı.

Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekmeden bisikleti bulunduğu yerden kaldıran şüpheli, bisikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı.

Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı


ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Bisikletin sahibi Mustafa Tuzlu, bisikletinin çalındığını Pazar günü sabahı fark ettiklerini söyledi. Bisikletin çalındığını anlayınca kamera kayıtlarına baktıklarını anlatan Tuzlu, karakola şikayetlerini yaptıklarını belirtti.

Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı


"40 YAŞLARINDAKİ BİRİNİN BU KADAR YÜZSÜZ OLMASI İYİ BİR DURUM DEĞİL"

Apartman sakinlerinden İsa Soylu ise "Böyle yerlerde hırsızlık olaylarının olması, sadece bir çocuğun bile bisikletine tenezzül ederek 40 yaşlarındaki birinin bu kadar yüzsüz olması hiç iyi bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

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