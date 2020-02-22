Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde meydana gelen olayda, kaldırımdan yürüyen Ömer Faruk Uğur kendini yorgun hissetmesi üzerine iş yerindeki sandalyeye oturarak dinlenmek istedi.
İŞ YERİ SAHİBİ FARK ETTİ
İş yeri sahibi uzun süre hareket etmeden oturan Uğur’un fenalaştığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur’un ayağında galoş olduğu görüldü.
Uğur’un, cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.