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Diplomatik Nota nedir

Diplomatik Nota, yazılı ve sözlü şekilde verilir.

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Türkiye ile İzlanda arasında yaşanan krizin ardından Türkiye, İzlanda'ya 'Diplomatik Nota' verdi. Günün en çok merak edilen Diplomatik Nota terimini sizler için araştırdık.

DİPLOMATİK NOTA İKİ ŞEKİLDE VERİLİR

'Diplomatik Nota', yazılı ve sözlü olarak verilir. Sözlü nota; Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılır ve imzası bulunmaz. Bu notalarda ise paraf bulunur. Bir büyükelçilikten, bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na bilgi almak üzere yazılır.

Diplomatik Nota nedir

YAZILI NOTA BİRİNCİ ŞAHISLARA GÖNDERİLİR

Yazılı nota ise; birinci şahıstan birinci şahısa gönderilir. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.

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