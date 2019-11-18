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Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.

AA | 18.11.2019 - 18:55..
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Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

Dipsiz Göl'le ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediyor...

Gümüşhane merkeze bağlı Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliğiyle insana huzur veren Dipsiz Göl, hatırlanacağı gibi artık eski görüntüsünden çok uzak.

KURUTULDU ŞİMDİ DE DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini açıkladı.

Bakan Kurum, Dipsiz Göl ve çevresinin eski haline kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakından takip ettiğini ve gölün eski haline kavuşturulması için gerekli adımların atılması talimatını verdiğini, çalışmalar kapsamında üniversitelerden bilim ihsanlarının yer aldığı bilimsel bir kurul oluşturulduğunu söyledi.

12 YILLIK GÖL RESMİ İZİNLE YOK EDİLDİ

Dipsiz Göl, doğal görüntüsü ve 12 bin yıllık oluşum süreciyle, Doğu Karadeniz'de sayıları çok da fazla olmayan buzul göllerinden biriydi.

2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü ve manzarasıyla görenleri mest eden doğa harikası göl, Gümüşhane Valiliği'nin verdiği resmi izinle define aramak amacıyla adeta katledildi.

Önce suyu tahliye edilen göl, iş makineleriyle metrelerce derinlikte bir çukura dönüştürüldü. Roma İmparatorluğu'na ait bir define bulma uğruna yapılan bu kazı, define bulunamayınca durduruldu.

ESKİ HALİNE GETİRİLİYOR

Define bulma uyğruna katledilen göl, gelen tepkiler üzerine eski haline getirilmeye çalışılıyor. Zemine killi toprak döşeyerek su geçirgenliğini engellemeye çalışan yetkililer, gölün eski halini alması için kar yağmasının gerektiğini belirtmişti.

Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün skandalıyla ilgili soruşturma VİDEO

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