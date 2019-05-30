Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Sivas'ta 19.30 sıralarında Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Cengiz Çataltepe yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce ahşap elektrik direğine çarptı. Daha sonra savrulan otomobil beton elektrik direğine çarparak durdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Çataltepe, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Çataltepe kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çataltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.















