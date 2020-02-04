1 Apple, ABD'deki iPhone'ları evden tamir etmeye başladı Apple, yetkili servislerin cihazınızı tamir etmek için evinize kadar geldiği yeni bir hizmet hayata geçirdi.

2 Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı Kütahya'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

4 Florin Andone iyileşti Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Andone'den iyi haber geldi. Golcü futbolcu, Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.

5 Marketin önündeki kedilere tekme attı Antalya'da marketin önünde görevliyle konuşan bir kişinin hemen yanında duran iki kediye tekme atması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

6 İdlib'de yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu Rejime iyi bir ders verildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile çatışma ya da çelişki içerisine girmeye gerek olmadığını dile getirdi.