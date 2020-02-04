Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Haşim Benli Bulvarı'nda ilerleyen Hasan Yılmazer (70) idaresindeki 43 HY 746 plakalı otomobil yoldan çıkarak, Polis Merkezi Amirliği kapı girişine çarptı ve ancak durabildi.
Kazada şoför Hasan Yılmazer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KALP KRİZİ GEÇİRİNCE KAZA OLDU
Hasan Yılmazer, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazanın, şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği bilgisi edinildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.