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Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı

Kütahya'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.

DHA | 04.02.2020 - 16:30..
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Haşim Benli Bulvarı'nda ilerleyen Hasan Yılmazer (70) idaresindeki 43 HY 746 plakalı otomobil yoldan çıkarak, Polis Merkezi Amirliği kapı girişine çarptı ve ancak durabildi.

Kazada şoför Hasan Yılmazer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı

KALP KRİZİ GEÇİRİNCE KAZA OLDU

Hasan Yılmazer, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazanın, şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği bilgisi edinildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı

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