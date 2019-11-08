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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kurtarıldı

Seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücünün imdadına ekipler yetişti. Sürücü ise sedyeye bindirileceği esnada aracında bulunan şeffaf dosya ve kalemliğini istedi.

İHA | 08.11.2019 - 16:49..
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Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde, seyir halinde olan otomobil sürücüsü Mehtap Özbay Gülten (40), direksiyon başında fenalık geçirdi.

KALDIRIMA ÇARPARAK DURABİLDİ

Rahatsızlığın ardından önce orta refüjdeki ağaca çarpan buradan da kaldırıma çarparak durabilen araç sürücüsü baygın bir şekilde direksiyon başında kaldı. Bu esnada kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması olası bir başka kazanın önüne geçerken, diğer sürücüler durumu ilgililere haber verdi.

Eskişehir’de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kurtarıldı ViDEO

BALTAYLA CAMI KIRILDIĞI SIRADA KENDİNE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, bir süre sürücü Gülten’i aracın camına vurup seslenerek kendine getirmeye çalıştı. Uğraşlar sonuç vermeyince aracın sağ arka kapısının kelebek camı, balta yardımıyla itfaiye tarafından kontrollü bir şekilde kırıldı.

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kurtarıldı

ŞEFFAF DOSYA VE KALEMLİĞİNİ İSTEDİ

Ardından sürücünün kapısı da açılırken Gülten sedyeye bindirilmek istendi. Hala kendine gelemeyen sürücü, sedyeye bindirileceği esnada aracında bulunan şeffaf dosya ve kalemliğini istedi. Dosyasını eline alan sürücü, sedyeye binmeden yürüyerek ambulansa gitti.

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -1

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -2

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -3

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -4

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -5

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -6

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -7

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -8

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar -9

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