taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8114
Euro
6.6239
Altın
1430.07
Borsa
94974.06
Gram Altın
266.932

Direksiyon başında sinirlenen sürücü takla attı

İstanbul'da sokaktan çıkan araca yol veren otomobil sürücüsü, diğer araçtaki sürücüye kızınca park halindeki araçlara çarparak takla attı, 3 kişi içeride mahsur kaldı.

İHA | 25.06.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bahçelievler'de gece saatlerinde cadde üzerinden sokağa girmek isteyen otomobil sürücüsü, sokakta çıkan başka bir araçla karşı karşıya kaldı. Bir süre sonra geri manevra yaparak sokaktaki otomobile yol veren sürücü, yanından geçen aracın sürücüsü ile kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından sinirlenen otomobil sürücüsü, bir anda gaza basarak sokağa girince manevra hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki üç araca çarptıktan sonra havalanıp takla attı.

3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Çarpma sonucu 1’i kadın 3 kişi, ters dönen araçta mahsur kaldı. Kazayı gören ve sesleri duyan vatandaşlar, koşarak aracın başına geldi. İçeride mahsur kalanları gören vatandaşlar, onları tek tek araçtan çıkartarak kurtardı.

4 ARAÇTA MADDİ HASAR

Olayın ardından araçtan çıkartılan kişiler kazanın şokunu yaşarken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Direksiyon başında sinirlenen sürücü takla attı ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

67
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

224
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

31
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

47
Kuru çaya yüzde 15 zam

Kuru çaya yüzde 15 zam

285
Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

30
Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir