Direksiyon başında sızdı, benzin istasyonuna daldı

Şişli Perpa'da meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullanan Mustafa H. aracıyla benzin istasyonuna dalarak park halinde bulunan bir araca çarptı.

KÖPEĞE SARILIP UYUDU

Etrafta yardım etmek isteyenlere cevap vermeden aracın içerisinde bekleyen Mustafa H., bir süre köpeğine sarılarak uyudu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabaları sonucu aracın içerisinden çıkan şahıs, bu sefer de sağlık ekiplerinin müdahalesine engel olmaya çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu ikna olarak ambulansa binen Mustafa H.'nin ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri, şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Sürücü, detaylı inceleme için hastaneye kaldırıldı.