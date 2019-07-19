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Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki araca çarptı

Üsküdar’da seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon başında uyuyakalınca yolda yürüyen bir yayayı teğet geçerek hemen arkasında duran araca çaptı.

İHA | 19.07.2019 - 09:46..
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Üsküdar’da seyir halinde olan bir aracın sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, o sırada yolda yürüyen bir vatandaşı kıl payı teğet geçti.

Yayaya çarpmadan geçen araç, yayanın hemen arkasında park halinde olan bir araca çarptı. O sırada yola bakarak yürüyen yaya ise yanı başından geçen aracı fark etmedi.

YOLUNA DEVAM ETTİ

İki aracın çarpışmasıyla durumu fark eden yaya, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Aracın yayayı teğet geçerek arkadaki araca çarptığı kazada olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki araca çarptı ViDEO

Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki araca çarptı

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