Direksiyon eğitmeni kadını darbettiler

Uşak Cumhuriyet Mahallesi Batıkent Sitesi civarında özel bir sürücü kursunun eğitmeni olan Gülay Yıldırım (40), henüz kimlikleri belirlenemeyen 35-40 yaşlarında oldukları tahmin edilen 2 erkek şahıs tarafından, eğitim sırasında darbedildi.

ARABA BİRDEN FAZLA STOP EDİNCE UYARDI

Sürücü adayına eğitim veren Gülay Yıldırım’ın bulunduğu araç, birden fazla stop edince, o sırada yan tarafında bulunan araca, başka bir yoldan ilerleyebileceklerini söyledi. Bunun üzerine diğer araçta bulunan 2 şahıs, Yıldırım’ın kendilerine el hareketi yaptığını iddia ederek, eğitmen kadına saldırmaya başladı.

KADINI DARBEDİP, BAYILTTILAR

Şahıslar, olayın şokuyla yere yığılan kadını ikinci kez darbedip, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başta kafası olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gülay Yıldırım, “Adayım arabayı stop ettirdi. Eğitime yeni başlamıştık. Araba stop edince, bu kişiler bizim yanımızda duruyordu. Sonra adayım, arabayı tekrar tekrar stop ettirdi. Sonra ben de onlara dönüp 'Sitenin önü açık başka taraftan geçer misiniz?' diye sordum. Adam arabadan inerek ‘Bana el hareketi yapıyorsun’ diye vurmaya başladı. Kendilerini tanımıyorum, plakayı da alamadım. Onlar kafama vurduktan sonra gözüm karardı, yere yığılıp kaldım. Sonra ayağa kalkıp kendimi toparlamaya çalışırken, onlar bana tekrar ‘Ne bakıyorsun, hala gitmiyor musun?’ deyip tekrar vurmaya başladılar.” diye konuştu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Darbedilen kadının avukatı Ahmet Mıllık ise “Müvekkilimiz, eğitim esnasında 2 tane ismini bilmediğimiz erkek şahıs tarafından darbedildi. Şahıslar, hem bir insan olması sebebiyle hem de onun daha da ötesinde bir kadına yapılmaması gereken alçakça bir girişimde bulunmuşlar. Müvekkilimizin başta kafası olmak üzere hayati organlarında ciddi yaralanmalar mevcut. Soruşturma hızlı bir şekilde devam ediyor. 2 şahıs yakalandıktan sonra hem ceza davası hem de maddi-manevi tazminat davası açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.