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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Başka bir aracın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı.

İHA | 01.06.2019 - 14:20..
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Antakya-Samandağ çevre yolunun Adliye Sarayı istikametinde, bir başka otomobilin sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Betül A., yol kenarında bulunan boş su kanalına devrilerek takla attı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, sürücü Betül A. ile yan koltukta bulunan kardeşi Tuğba A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Betül A. ve Tuğba A. önlem amaçlı olarak Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Otomobil sürücüsü Betül A., beyaz renkli Tofaş markalı aracın kendilerini sıkıştırdığını daha sonra da hızla kaçarak uzaklaştığı iddia edildi. Kazazede Betül A.’nın kendisini sıkıştıran otomobil sürücüsünden şikayetçi olacağı bildirilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

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