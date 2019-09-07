Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

Oya Baydar'ın kaleme aldığı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası diyebileceğimiz “Köpekli Çocuklar Gecesi”, geleceğin nasıl geleceğini düşündürüyor...

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Yavru kediyi görmeyen Rus sürücü kediyi eziyordu

Rusya'nın Ugra şehrinde bir sürücünün dikkatsizliği neredeyse bir kedinin ölümüne neden oluyordu.