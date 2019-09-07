Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

35 yaşındaki Zeynep Maşoğlu’na ait otomobil, seyir halindeyken hızını alamadı ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Araç, öncetaksiye çarptı, ardından tellerle çevrili binanın güvenlik kaplamalı alanlarını geçtikten sonra 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede Zeynep Maşoğlu’nu sıkıştığı yerden çıkartıp hastaneye kaldırdı.
SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ve dairede maddi büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
KAMERALARA YANSIDI
Görüntülerde araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca çarpıp onu yola attığı görülüyor.
Daha sonra sürücü binanın koruma tellerini geçip binanın boşluğuna düştüğü görülüyor.