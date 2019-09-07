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Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

İstanbul Esenler'de bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca çarptı, ardından da binanın tellerini geçip boşluğa düştü.

İHA | 07.09.2019 - 10:33..
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35 yaşındaki Zeynep Maşoğlu’na ait otomobil, seyir halindeyken hızını alamadı ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Araç, öncetaksiye çarptı, ardından tellerle çevrili binanın güvenlik kaplamalı alanlarını geçtikten sonra 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede Zeynep Maşoğlu’nu sıkıştığı yerden çıkartıp hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ve dairede maddi büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca çarpıp onu yola attığı görülüyor.

Daha sonra sürücü binanın koruma tellerini geçip binanın boşluğuna düştüğü görülüyor.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybedip apartman boşluğuna uçtu

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