Sakarya Üniversitesi kampüs yolu olarak bilinen cadde üzerinden Serdivan istikametine seyir halinde olan ve Ferdi N. idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza anında ise otomobilde bulunan ve ehliyet kemeri takılı olmayan 17 yaşındaki Hilal Söğütlü çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

ÜÇ KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçta bulunan sürücü Ferdi N., Rümeysa O. ve Yunus Emre S. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazada hayatını kaybeden genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı ViDEO





