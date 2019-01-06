taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.335
Euro
6.0807
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.497

Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı

Sakarya'da elektrik direğine çarparak savrulan otomobilden fırlayan genç kız, yaşamını yitirdi.

İHA | 06.01.2019 - 15:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya Üniversitesi kampüs yolu olarak bilinen cadde üzerinden Serdivan istikametine seyir halinde olan ve Ferdi N. idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza anında ise otomobilde bulunan ve ehliyet kemeri takılı olmayan 17 yaşındaki Hilal Söğütlü çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

ÜÇ KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçta bulunan sürücü Ferdi N., Rümeysa O. ve Yunus Emre S. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazada hayatını kaybeden genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı ViDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanser olan Esma Esad'ın son hali

Kanser olan Esma Esad'ın son hali

103
ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

ABD'li yetkililer renkli haritayla geliyor

90
Poroşenko İstanbul'da pazar ayininde

Poroşenko İstanbul'da pazar ayininde

44
Balıkesir Çamlık’taki Atatürk Anıtı yenileniyor

Balıkesir Çamlık’taki Atatürk Anıtı yenileniyor

140
Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

Suriye sınırı Akıllı Sistem'le korunuyor

101
Polis helikopteriyle yarışan sürücüye ceza kesildi

Polis helikopteriyle yarışan sürücüye ceza kesildi

179
Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir