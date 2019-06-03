Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkiinde 31 TU 100 plakalı otomobilin sürücüsü A.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kamyonetin tekerindeki arızayı gidermeye çalışan 2 kişiye çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kazada iki araç arasında sıkışan Mehmet Atay feci şekilde can verirken, M.C. ise ağır yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.C.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
DİĞER SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası 31 TU 100 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybedip yayaları ezdi ViDEO
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.