Dış basının nabzını tutuyoruz: Dünya manşetlerinde bugün

AMERİKA – THE NEW YORK TIMES

Ebola salgınıyla boğuşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bir hasta nakil merkezinde test sonuçları beklenen 21 kişinin firarı; aşırı sağ Alman neo-Nazi yanlısı grupların yükselişe geçtiği Almanya’daki yeni nesi oluşumların liberalizmi yıkma ülküsü; Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ABD’nin Afganistan’daki gücünü artıracağı eleştirileri, NYT’da manşetten verilen başlıklar oldu.

AMERİKA - WALL STREET JOURNAL

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Rus birliklerin Suriye’ya insani yardım götürmesi manşetten verildi. Suudi Kral’ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Veliaht Prens Selman’ın itibarını düzeltme çabalarını da baş sayfaya taşıyan gazetenin ele aldığı diğer konuysa Amerikan borsasında geçtiğimiz gece gerçekleşen ani yükseliş oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz The Times’ın ana gündemini göçmen sorunu oluşturdu. Kabinede sorumlu bakanları, Brexit konusuyla ilgili oldukları için yasa dışı göçmen sorununa eğilmemeleriyle eleştiren gazete, denetim dışında kalan Manş Denizi’nin, yakın gelecekte ciddi göçmen trajedilerine sahne olacağını manşete taşıdı.

FRANSA – LIBERATION

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın, Sarı Yelekli protestoculara karşı kullanılması için yeni biber gazı silahı siparişleri, Liberation’ın ana gündemi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın, Afrika’ya yaptığı iş gezilerinde diplomatik bir pasaport kullandığı iddiası da ana gündem maddelerindendi.

ALMANYA- DIE WELT

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrasında gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde yaptığı konuşma, Die Welt’in sayfalarına eleştirel bir biçimde taşındı. Welt, Stanley Kubrick'in Vietnam Savaşı’nı ve Amerikan askerlerinin bölgedeki faaliyetlerini işlediği Full Metal Jacket filminin adını Trump’la özdeşleştirerek manşet yaptı.

İSPANYA – EL PAIS

İspanya’nın diktatör lideri Franco’nun kemiklerinin, ülkenin ünlü katedrallerinden birine gömülmesine ilişkin önergenin, güvenlik ve terör saldırısı endişeleri nedeniyle reddi, Pais’nin manşetindeydi. Endülüs özerk parlamentosunda ezici oy gücü olan aşırı sağcı Vox Partisi’nin hükümet planını müzakereye çağırması ve 2019 yılında Ay’ın yörüngesine eklenecek yeni uydular, İspanyol gazetenin gündem maddeleriydi.